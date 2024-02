Di Francesco: “Il tridente della Juventus cambierebbe la partita”

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha detto la sua sulla Juventus, in vista della prossima sfida di campionato.

Lorenzo Focolari Redattore 23 febbraio - 16:31

Eusebio Di Francesco, allenatore del Frosinone, ha detto la sua in conferenza sui bianconeri. Ecco le sue parole: "Non so se a Torino per strappare un risultato basterà una buona prestazione, sicuramente avremo bisogno anche di un po' di fortuna e della capacità di approfittarne.

In fase realizzativa siamo in difficoltà soltanto da un paio di giornate, tra le squadre che lottano per non retrocedere siamo una di quelle che ha fatto più gol, in ogni caso domenica dovremo partire sempre da una grande difensiva per poter pensare di offendere bene.

Possibile tridente della Juve? Certo, rispetto al 3-5-2 cambierebbe molto, noi ci stiamo preparando in diversi modi in base a quello che sarà il loro schieramento. Più che cambiare sistema di gioco, cambierebbero le caratteristiche dei calciatori in campo".

