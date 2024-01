Di Francesco con diverse assenze: Monterisi e Mazzitelli a parte

Il Frosinone sta preparando la sfida di Coppa Italia contro la Juventus , in programma giovedì all'Allianz Stadium. La vincente del quarto di finale affronterà una tra Lazio e Roma, in programma oggi alle 18. La squadra partirà verso Torino oggi pomeriggio dopo l'allenamento mattutino.

Nella seduta odierna, come riportato dalla stessa società, Oyono e Baez hanno fatto solo terapie. Hanno lavorato a parte, invece, sia Monterisi che Mazzitelli. Due giocatori chiave per ciociari che fin qui hanno disputato un'ottima stagione. Vedremo se partiranno con la squadra o se Di Francesco preferirà conservarli per il campionato.