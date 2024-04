Di Caro: “Juve, c’è bisogno di cambiare marcia, anche in panchina”

Andrea Di Caro, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole: "La Juve non è nè carne nè pesce: non ha una sua identità nè una sua prospettiva. Se Allegri dovesse andar via non lascerebbe al suo sostituto un solco tracciato. Se, ma pare improbabile, Max invece dovesse restare con un solo anno di contratto ci sarebbe tanto da rivedere. C’è il rischio concreto che il gap con l'Inter aumenti e che a Milano si possa aprire un ciclo. Cosa vuole essere la Juve? Qual è il suo vero progetto? Che idea di calcio si vuole portare avanti? C'é bisogno di cambiare marcia e per farlo servono idee chiare e uomini adatti a realizzarle, a partire dalla panchina".