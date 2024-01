Di Canio: “Vlahovic e Yildiz alla Juventus non si guardano molto…”

Di Canio ha parlato dell'affiatamento alla Juve della coppia d'attacco: Vlahovic e Yildiz non avrebbero mostrato per ora un grande feeling

Dagli studi di Sky Sport, Paolo Di Canio ha analizzato le prestazioni della coppia d'attacco titolare delle ultime uscite della Juventus. Per l'ex calciatore, il feeling in campo tra Dusan Vlahovic e Kenan Yildiz dovrebbe migliorare: "Non ci sono state tante combinazioni tra i due, Yildiz ha più fantasia di Chiesa ma non si guardano molto. I tempi di Yildiz fa accorciare la squadra più di Chiesa, poi Vlahovic è più sereno ed è in fiducia. Yildiz deve dare quel qualcosa per stropicciare gli occhi. Poi se alla Juventus manca qualche giocatore riesce a vincere lo stesso, è incredibile".