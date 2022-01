Di Canio: “Rabiot cos’è? Contro l’Inter il nulla. Non sono d’accordo con Allegri”

L'ex giocatore ha parlato

Paolo Di Canio, ex giocatore, ha parlato negli studi di Sky Sport di vari argomenti, tra cui le prestazioni di alcuni giocatori della Juventus: "Rabiot? Quello che dico io è: cos’è? Non tira mai, non fa un assist verticale, non va nel cross deciso, non riempie l’area. Io l’ho letta l’intervista l’intervista dopo l’Inter di Allegri: ho detto, allora mi sono rincoglionito io. Io nel primo tempo mi ero un attimo distratto e ho sentito nominare Rabiot: ah, era entrato? E’ una battuta, ma c’era? Impalpabile, il nulla. A Max voglio bene, abbiamo spesso condiviso delle idee: però su questa non condivido. Lega il gioco? Anche al PSG ha segnato 20 goal in 250 partite con una squadra che crea 20 azioni da rete a gara e ovviamente è normale.

E lui gioca da mezzala offensiva, perché è uno con qualità tecniche, elegante. Non tira mai; non fa un assist verticale veloce, addosso al compagno; non va deciso sui cross e non riempie l’area di rigore. Dici: 'Stai parlando di uno che non può giocare a calcio'. Situazione rinnovo Dybala? Dybala forse chiede troppo, ma la base stipendi nella Juve è altissima. Arrivabene ha detto delle cose precise. Per cinque anni e oltretutto spesso infortunato resta un bel rischio. La qualità non è in discussione, ma Arrivabene se parla in questo modo vuol dire che ci sta pensando molto bene al rinnovo dell'argentino e non sono così tanto sicuro che alla fine rinnovi.

Vlahovic? C’è l’abitudine a creare un ambiente negativo attorno chi non vuole rinnovare. Molti dirigenti agiscono in questo modo e lo fanno strategicamente anche se il calciatore sta facendo il protagonista. Non per avercela con la Fiorentina, ma Vlahovic sta facendo dei numeri pazzeschi e ogni volta la dirigenza viola parla di intenzioni da far sapere da parte sua".