Di Canio: “La Juve ha una difesa granitica. In attacco punterei su…”

Intervistato per Libero, Paolo Di Canio ha parlato della Juventus che andrà a sfidare l' Inter nel prossimo weekend di Serie A. Ecco le sue parole: " Juve-Inter è un bel dilemma. L' Inter è più forte e farà molto possesso palla, la Juve punterà sulla difesa granitica e sulle ripartenze. Fossi in Allegri punterei su Kean e su Chiesa ; entrambi fanno le due fasi. Vlahovic è un po’ indietro e lo metterei con Milik nell’ultima mezz’ora".

Sui nerazzurri ha aggiunto: "È da tre anni la squadra più forte di tutte ma ha mancato il tricolore: ora è obbligata a vincere. È la più completa e Thuram ha fatto subito dimenticare Lukaku. Voto a Inzaghi? In questi anni è maturato insieme ai suoi giocatori e certe battute d’arresto come il derby di due anni fa, il suicidio di Bologna quando perse lo scudetto o la resa di fronte al Napoli dello scorso anno, non penso si ripeteranno".