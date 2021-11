Di Canio: “Dybala ha sofferto di non essere più protagonista. Rabiot e i problemi della Juve…”

L'ex giocatore ha parlato

Paolo Di Canio, ex giocatore e oggi opinionista, ha parlato ai microfoni del Corriere dello Sport in vista della sfida di domani alle 18 tra Lazio e Juventus. Le sue parole: "Rabiot? Che giocatore è? Che materia è? Per la Juve cos'è? Uno di 1 metro e 90 che sembra uno di 1 metro e 20. Non fa pesare la sua fisicità, non è mezzala da gol, né da assist né da incursione. Arriva morbido nei contrasti. Ecco, a confermare i problemi della Juve il fatto che, con tutti gli esterni che ci sono, deve giocare Rabiot adattato.

Il mio passato alla Juve? Ho avuto problemi con diversi allenatori, potevano dire che rompevo i coglioni perché devo dire sempre la mia, questo sì, ma nessuno di loro poteva dire che non rispettassi le regole di gruppo o che fossi svogliato. Lazio-Juve? La Juve che cerca il passato contro la Lazio che cerca il suo futuro. Stanno cercando entrambe la quadra. Allegri cerca la squadra compatta e solida del passato. Il problema è che quella di oggi è più fragile: non basta fare un gol per stare al riparo. Il centrocampo non funziona. Non costruisce bene e non fa filtro. Sono tutti filiformi là in mezzo, alti e lenti nei primi passi.

Situazione Juve? Manca la specificità di ruolo in assenza del titolare. Alex Sandro non spinge più come quattro anni fa. È una squadra che accusa sempre una zoppia. E poi Dybala, campione assoluto, eterno talento, ma non so, forse ha una fragilità emotiva. Dall'avvento di Ronaldo qualcosa in lui si è fermato. Hanno cercato anche di cederlo, non dimentichiamolo. Non solo non ha tratto giovamento dalla presenza di CR7, ma lo ha subìto. Ha sofferto di non essere più il protagonista assoluto. Si è sentito cancellato. Attenzione, lo dico al mondo dei social, stiamo sempre parlando di un giocatore fantastico".