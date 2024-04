Di Biagio: “Con la Lazio ho visto una Juventus più cattiva”

Gigi Di Biagio, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlandone a TVPlay. Ecco le sue parole: "Credo che l’Atalanta possa recuperare, la Lazio meno. Pronostico una finale tra la Juventus e i bergamaschi, ma è ovvio che i viola abbiano tutte le possibilità di passare il turno. Però un allenatore come Gasperini può fare la differenza. La Fiorentina avrebbe meritato di più ma ha vinto solo 1-0. L’Atalanta è invece tornata a Bergamo contenta di aver perso solo di un gol di scarto. Juve-Fiorentina in campionato? Bisogna scendere le competizioni, i viola non possono più competere per la Champions. Credo che qualche titolare viola riposerà. Contro la Lazio ho visto una Juve diversa dal campionato, molto più cattiva".