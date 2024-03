Di Biagio: “La Juve delle ultime uscite può far sperare i tifosi”

Gigi Di Biagio, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche delle ultime gare dei bianconeri.

Gigi Di Biagio, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlandone a TVPlay. Ecco le sue parole:"Giocando così tornerà a vincere con continuità. Chiesa sulla fascia si sta ritrovando e sia contro l'Atalanta che contro il Napoli la squadra ha giocato bene, credo sia la via giusta per regalarsi un gran finale di campionato.