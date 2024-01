Di Biagio: “Inter-Juve? Sarà bello vedere Vlahovic contro Lautaro”

Gigi Di Biagio, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita contro l'Inter di domenica.

Gigi Di Biagio, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della sfida con l'Inter. Ecco le sue parole a TVPlay sul derby d'Italia, match decisivo per lo Scudetto: "Sarà sicuramente una partita molto importante, ma non credo decisiva.