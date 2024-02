Di Biagio: “Chiesa penalizzato alla Juventus dalla posizione in campo”

Gigi Di Biagio ha parlato dell'attaccante della Juve, Federico Chiesa: per l'allenatore, il giocatore soffrirebbe la collocazione in campo

Intervistato per Tv Play, Gigi Di Biagio ha parlato del ruolo di Federico Chiesa alla Juventus . Ecco le sue parole: "Secondo me Chiesa , il giocatore italiano più forte, deve essere utilizzato in maniera diversa per metterlo nelle condizioni migliori di esprimersi al meglio.Lui è un esterno d’attacco a sinistra”.

Inoltre, sulla stagione della Juventus ha aggiunto: “I giocatori parlavano di scudetto ma non erano convinti. Io penso che queste ultime gare non siano state differenti a quelle vinte 1-0. Quando si vince vengono nascosti i problemi, il gioco, la mancanza di alcune qualità. La Juve non era pronta per lo scudetto. Non condivido che i giocatori sono scarsi e la squadra è indietro rispetto alle altre big a parte l’Inter".