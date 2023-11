Di Biagio: “Allegri sta facendo un gran lavoro alla Juventus”

Gigi Di Biagio, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus. Ecco le sue parole a Sportitalia sulla Vecchia Signora: "Sono in forma e arrivano entrambe da un momento positivo, la Juve ha ritrovato fiducia in sè stessa, da tanto tempo non milita nelle zone alte della classifica, mentre la solidità dell'Inter è ormai un dato di fatto.