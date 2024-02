Di Biagio: “Allegri pretende di più da Federico Chiesa”

Ecco le sue parole a TMW: "Richiamo di Allegri per Chiesa? Può darsi, vuole di più da Federico. Lui, secondo me, è il giocatore italiano più forte che abbiamo.

Lo vuole stimolare, vuole di più. Yildiz al posto di Chiesa? Si parlava anche di un 3-4-3 per vederli tutte e due in campo, mi stimola, ma non sappiamo cosa ha in mente Max. Bisogna anche considerare che ora con i cinque cambi c’è la possibilità di trovare più spazio a gara in corso".