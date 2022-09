Deulofeu: “Juve? Ci sono tre squadre che hanno qualcosa in più..”

L'attaccante spagnolo, intervistato da Tuttosport, ha parlato del grande inizio dell'Udinese e delle favorite nella lotta per lo scudetto

redazionejuvenews

In questo avvio di stagione prima della sosta per le nazionali, la vera sorpresa del campionato è stata l'Udinese. La squadra di Sottil ha conquistato ben 16 punti in 7 giornate, rimanendo in scia di Napoli e Atalanta. Uno dei protagonisti dei friulani è Gerard Deulofeu, intervistato da Tuttosport. Lo spagnolo non vuole fare previsioni: "A me non piace parlare di cosa potrebbe accadere. Ora il messaggio da far passare è un altro: solo continuando a correre forte, l’Udinese può continuare a vincere le partite in Serie A".

In ogni caso sarà un campionato particolare, interrotto dalla pausa per il Mondiale: "Una stagione unica che per questo può portare a risultati sorprendenti. Noi siamo sereni perché andranno in Qatar solo un paio di giocatori. Un motivo in più per continuare a lavorare come leoni".

Il parere sulla lotta Scudetto: "L’Inter è una grande squadra e se perde una partita si inizia a parlare di crisi. La stagione è appena iniziata: è vero che hanno perso quattro partite però, prima di affrontarli, ho analizzato a fondo le loro partite. Hanno qualche punto debole ma l’Inter resta una squadra forte che, con Milan e Napoli, sarà lì per vincere lo scudetto". E sulla Juventus: "Saranno lì anche loro, ma le altre tre hanno qualcosa in più per ora".