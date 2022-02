Villareal-Juventus, le designazioni arbitrali: direzione di gara tutta tedesca

Tutto pronto in vista del big match di Champions League tra Villareal e Juventus. Questa sera i ragazzi di Massimiliano Allegri scenderanno in campo contro i sottomarini gialli, squadra abbordabile ma da non sottovalutare. Non a casa il tecnico...

redazionejuvenews

Tutto pronto in vista del big match di Champions League tra Villareal e Juventus. Questa sera i ragazzi di Massimiliano Allegri scenderanno in campo contro i sottomarini gialli, squadra abbordabile ma da non sottovalutare. Non a casa il tecnico bianconero in conferenza stampa ha esclamato: "Abbiamo il 50% di probabilità di passare. Loro vengono da un periodo molto buono come noi, sono esperti e hanno un allenatore bravo. Dovremo stare attenti a ogni minimo dettaglio e portare gli episodi dalla nostra parte, facendo una partita ordinata e di pazienza. Il nostro obiettivo è passare il turno, ma il turno non lo passiamo nella gara d'andata".

"Abolita la regola del gol doppio in trasferta? Ci sono i pro e contro - ha continuato Allegri. Pensiamo a fare una bella prestazione, per poi ottenere la qualificazione nella gara di ritorno. Ci attende una gara bella da giocare, voglio vedere la squadra gestire bene la palla e difendere con ordine. Il Villarreal non concede spazi, non dà vantaggi. Bisogna giocare da squadra, così difficilmente perdiamo".

Partita che si prospetta quindi equilibrata, con entrambe le squadre che possono puntare meritatamente alla vittoria. La speranza è quella di vedere un bel match, ricco di azioni da gol e senza troppi falli, nel segno del fair play. E a proposito di falli, la Uefa ha rivelato le designazioni arbitrali per la partita: "Villarreal-Juventus sarà diretta dall'arbitro tedesco Daniel Siebert. Assistenti Jan Seidel e Rafael Foltyn. Quarto arbitro Sven Jablonski. VAR Bastian Dankert e assistente VAR Harm Osmers". Direzione di gara tutta tedesca, quindi, capitanata da Daniel Siebert, arbitro classe 1984 con moltissima esperienza in Germania ma anche in Europa. Infatti, è arbitro Fifa dal 2015: ben 7 anni di esperienza internazionale.

Villarreal-Juventus

Arbitro: Daniel Siebert (GER)

Assistenti: Jan Seidel (GER) – Rafael Foltyn (GER)

IV: Sven Jablonski (GER)

VAR: Bastian Dankert (GER)

AVAR: Harm Osmers (GER)