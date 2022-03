Le designazioni arbitrali di Fiorentina-Juve: arbitra Guida, Di Paolo al VAR

In vista della semifinale di andata di Coppa Italia, andiamo alla scoperta di chi arbitrerà il match tra Fiorentina e Juve

redazionejuvenews

Domani sera la Juventus scenderà in campo contro la Fiorentina, uno scontro che non è mai una partita qualunque. Le rivalità tra le due squadre, infatti, è storica, quasi come se fosse un derby. I tifosi viola non hanno mai perdonato i bianconeri per avergli sottratto Roberto Baggio, una ferita aperta e mai rimarginata. Da quel momento in poi tanti talenti della Fiorentina sono passati alla Juventus, facendo così aumentare l'odio nei confronti della squadra torinese. Gli ultimi di questa lunga lista di "traditori" sono stati Bernardeschi, Chiesa e Vlahovic.

Ma se i due esterni italiani non saranno della partita perchè infortunati, sarà invece regolarmente in campo Dusan Vlahovic. Per il bomber serbo sarà il primo scontro contro la sua ex squadra: come reagirà? Il classe 2000 nonostante la giovane età ha già dimostrato di avere personalità da vendere e molto probabilmente non avrà problemi. Per i bianconeri si prospetta una partita molto difficile, contro una squadra di livello, rivelazione di questo campionato di Serie A. In Campionato il match di andata terminò 1 a 0 grazie al gol di Cuadrado nei minuti di finali. Questa volta però Massimiliano Allegri potrà contare su un Dusan Vlahovic in più: farà la differenza?

Sul proprio sito ufficiale l'AIA, Associazione Italiana Arbitri, ha rivelato le designazioni arbitrali per i due match di andata delle semifinali di Coppa Italia. Ad arbitrare il match tra la squadra di Italiano e quella di Allegri sarà Guida, con Carbone e Lo Cicero come assistenti. Quarto uomo Marinelli. Al VAR ci sarà Di Paolo, con Ranghetti come assistente al VAR. Di seguito tutte le designazioni arbitrali per i due match di Coppa Italia:

MILAN – INTER Martedì 01/03 h. 21.00

MARIANI

MELI – ALASSIO

IV: MASSIMI

VAR: IRRATI

AVAR: GIALLATINI

FIORENTINA – JUVENTUS Mercoledì 02/03 h. 21.00

GUIDA

CARBONE – LO CICERO

IV: MARINELLI

VAR: DI PAOLO

AVAR: RANGHETTI