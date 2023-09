Designazioni arbitrali 5° giornata di Serie A: gara affidata a Colombo

Dopo il successo casalingo contro la Lazio di Maurizio Sarri battuta per 3-1, la Juve sabato pomeriggio sarà ospite al Mapei Stadium di Reggio Emilia contro il Sassuolo, 17° in classifica. Per la 5° giornata di campionato, l'AIA ha da poco diffuso le designazioni arbitrali. La gara sarà affidata al fischietto del Sig.Andrea Colombo della sezione di Como: gli assistenti saranno Raspollini e Affatato mentre il quarto uomo sarà il signor Sozza. Al VAR ci sarà Fabbri, mentre AVAR sarà Di Martino. Un solo precedente: i bianconeri infatti hanno incrociato Colombo in una occasione che risale alla scorsa stagione (contro lo Spezia dove la squadra di Max Allegri vinse 2-0 grazie alle reti di Vlahovic e Milik).