Deschamps: “Non ho ancora rinnovato, potrei tornare ad allenare”

redazionejuvenews

Il commissario tecnico della Francia ed ex giocatore della Juventus Didier Deschamps ha parlato intervistato dai microfoni di RMC Sport1: "Sarebbe difficile non essere contenti di quello che ho visto in questo 2021. Abbiamo ottenuto ottimi risultati, i giocatori sono consapevoli dei doveri che hanno come calciatori della Nazionale. Vogliamo rimanere campioni del Mondo, e sarà difficile visto l'ottimo lavoro che stanno facendo le altre squadre".

"All'Europeo non abbiamo raggiunto un traguardo importante che ci eravamo prefissati, siamo andati fuori prematuramente dalla competizione e anche se abbiamo avuto tempo e modo di digerire tutto, ci ronza ancora in testa come una cosa andata male e che doveva andare meglio. Nel 2021 abbiamo vinto dieci gare su 16 giocate, e tra i sei pareggi c’è quello contro la Svizzera".

“Penso che con Griezmann e Mbappe abbiamo avuto un ottimo rendimento. Ma sono felice che sia tornato Karim così come lo è lui. Era dispiaciuto che fossimo usciti dall'Europeo perchè ci teneva a giocarlo. Ci siamo incontrati prima della convocazione ed è andato tutto benissimo. Abbiamo parlato di tutto, anche del passato: è stato importantissimo confrontarsi e chiarirsi prima di ricominciare insieme un nuovo percorso per la Nazionale".

Chiusura poi sulla sua carriera, e su quali saranno i programmi dell'attuale allenatore della Francia, che ha anche il contratto in scadenza: “Non so quale futuro mi aspetta. Deciderà il presidente della Federazione. Ancora non ho rinnovato il contratto, ma non è la cosa più importante. Quello che conta è la fiducia. Non sono stanco si fare il Commissario Tecnico, non lo ero neanche subito dopo la fine dell’Europeo. Sono felice, per me continuare è una possibilità. Tornare a fare l’allenatore è un’altra cosa. è una professione diversa ma non mi vieto nessuna possibilità. Fare l’allenatore ti impegna 24 ore su 24 a differenza del ruolo di Selezionatore".