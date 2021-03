Deschamps: “Rabiot può giocare a sinistra anche se alla Juventus non lo fa”

Il commissario tecnico ha parlato del francese

redazionejuvenews

La Juventus riprenderà a lavorare alla Continassa a ranghi ridotti, a causa dei molti giocatori impegnati in nazionale. Uno di questi è il centrocampista francese Adrien Rabiot, che in bianconero sta avendo prestazione costellate da alti e bassi che ne stanno minando le certezze, soprattutto in vista del mercato estivo e della quasi sicura rivoluzione a centrocampo. Del calciatore francese ha parlato in conferenza stampa il commissario tecnico della nazionale transalpina Didier Deschamps, che ha consigliato Andrea Pirlo: "Può giocare a sinistra? Sì, abbiamo visto che ha la capacitò di ricoprire quella posizione, lo ha dimostrato contro il Portogallo. È probabile che continui a giocare in quella posizione, anche se alla Juventus non gioca così. Ha questa capacità di inserimento molto interessante".

L'ex giocatore della Juventus ha poi parlato anche della sua Nazionale:"Poco tempo per preparare le partite? Avremo lo stesso tempo degli ucraini. Ho ventisei giocatori in buone condizioni. Sceglierò dopo un ultimo allenamento leggero. È bello avere l'imbarazzo della scelta, non ho intenzione di fare prove. Tutti i giocatori sono in forma".

"Non so se l'Europeo verrà giocato a porte chiuse. Ci siamo confrontati per un po', siamo in un contesto particolare, con un ambiente meno emozionante. È un problema generale. Possiamo giocare e va bene così, non ci lamenteremo. Almeno quando parlerò dalla panchina tutti potranno sentirmi. Anche se ovviamente preferirei avere uno stadio pieno".

Il tridente d'attacco formato da Griezmann-Giroud-Mbappé, quando guardiamo le statistiche, vediamo che sono loro che ci hanno permesso di diventare campioni del mondo, grazie alle loro prestazioni. Non voglio sminuire o dimenticare il lavoro di tutti gli altri, ma loro viaggiano che viaggiamo alle media di più di due gol a partita. Sono giocatori pericolosi, con profili diversi ma buona complementarità. La loro esperienza è importante. L'Ucraina è una squadra a cui piace avere la palla, con una buona padronanza tecnica e una buona partecipazione dei terzini alla manovra. Recentemente hanno anche battuto la Spagna, non sarà facile".