Juve, verso il derby: Belotti può esserci dal primo minuto

Nella squadra di Juric potrebbe esserci l'attaccante della Nazionale a guidare l'attacco, tornando titolare dopo diversi mesi. Lui ci prova.

redazionejuvenews

Il Derby della Mole si avvicina. Venerdì all'Allianz Stadium arriverà il Torino di Ivan Juric per quella che si preannuncia una gara tosta. La posta in palio è alta per i bianconeri, che si stanno giocando il quarto posto con l'Atalanta e che martedì affronteranno il Villarreal in Champions. Due partite importanti in cui dosare le forze e trovare risultati positivi. I granata, reduci dalla sconfitta casalinga con il Venezia, vorranno riscattarsi, in una partita che per i tifosi è sempre un obiettivo stagionale.

Nel Torino uno dei pericoli principali potrebbe essere Andrea Belotti. Il centravanti granata è tornato in campo dopo diversi mesi, sabato scorso contro i lagunari. Il suo ritorno è stata la nota più lieta di una serata amara per la squadra di Juric, finita anche tra le polemiche. Proprio al Gallo, subentrato nel secondo tempo, è stato infatti annullato dal var il gol del pareggio per un fuorigioco molto contestato. Sarebbe stato un rientro coi fiocchi in vista del derby, ma anche senza la rete convalidata la prestazione dell'attaccante ha fatto vedere di voler recuperare il tempo perduto. Tanta voglia e la grinta dei giorni migliori, con una fisicità importante.

Secondo quanto trapela dall'ambiente granata, nella sfida di venerdì Juric potrebbe affidarsi a lui. Il rientro in teoria doveva essere più graduale, dopo tanta inattività, ma l'occasione è importante e il giocatore sta spingendo per esserci dall'inizio. Il ragazzo sta lavorando duramente in allenamento per far capire al tecnico che è pronto per prendersi l'attacco sulle spalle. Con una motivazione in più: sarà il suo ultimo derby. A meno di colpi di scena clamorosi, dopo aver rifiutato il rinnovo, le strade del Toro e di Belotti si separeranno a giugno. Una lunga storia che il capitano della squadra granata vorrebbe onorare con una maglia da titolare nell'ultima sfida alla Juventus. Cercando di lasciare il segno e un bel ricordo ai suoi tifosi. La Juventus quindi dovrà attendersi un Gallo motivato, da marcare stretto e contenere.