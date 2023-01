De Paola: “Il corto muso di Allegri? Neanche negli anni ’70…”

L'ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, parlando della diciottesima giornata di Serie A

Paolo De Paola è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare di quanto è successo nella diciottesima giornata di Serie A. L'ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport ha parlato del momento dei bianconeri dopo la disfatta del Maradona: "Basta fare il paragone col Napoli, dove c’è un’idea di attacco. Alla Juventus questo non c'è, si va avanti sperando nel colpo del singolo. Un esempio è anche il match con la Cremonese, dove la partita dei bianconeri è stata veramente brutta. Devono ringraziare la fortuna se quei due pali non si sono tramutati in gol.

La partita contro il Napoli ha tirato fuori tutti i limiti della squadra di Allegri, fa impressione come mette la squadra in campo. Ci si arrocca dietro nella speranza nell’errore altrui, niente di più. Questo calcio non funziona più, bisogna avere delle idee. Ha avuto un atteggiamento da sbruffoncello, è evidente che i giocatori non sentano alcuna pressione da parte dell’allenatore.

Inutile che Allegri faccia quelle sceneggiate quando va a vincere le partite con il risultato minimo. E’ un allenatore che non trasmette energia, ci sono giocatori che non sono concentrati sulla gara ma su altre cose. E poi il corto muso, una cosa del genere a livello di gioco non l’avevo mai vista nemmeno negli anni ’70".