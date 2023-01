De Paola: “Leggo molte lodi ad Allegri, ma ha avuto fortuna”

Sabato la Juventus ha battuto l'Udinese per 1-0 grazie a una rete di Danilo. Per i bianconeri è stato l'ottavo successo di fila in Serie A, tutti conseguiti senza subire gol. Con questi tre punti la Juve ha agganciato il Milan, fermato a San Siro della Roma, e per differenza reti è seconda davanti ai rossoneri.