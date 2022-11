De Paola: “Juve, lo scenario è fortemente cambiato, ci vuole continuità”

L'ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha commentato il momento della squadra di Allegri

redazionejuvenews

La quattordicesima giornata si chiuderà oggi con la partita tra Verona e Juventusalle 18:30 e quella tra Lazio e Monza alle 20:45. I bianconeri, in caso di vittoria al Bentegodi, avrebbero l'occasione di scavalcare in un colpo solo Roma, Atalanta, Inter e Lazio, in attesa del match dei biancocelesti. Con tre punti insomma la Juve sarebbe in zona Champions e a 2 punti dal Milan secondo, oltre che a -10 dal Napoli.

E addirittura ora c'è chi vede i bianconeri come prima antagonista del Napoli. Paolo De Paola, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha commentato il momento: "Lo scenario è fortemente cambiato. Ha la miglior difesa del campionato e vincesse a Verona prenderebbe il terzo posto clamorosamente. Vediamo a gennaio il Napoli poi, che dovrà affrontare in dieci giorni Inter, Juve e Roma. Nella Juve torneranno anche degli elementi importanti. Per adesso incidono la figuraccia in Champions e una continuità che ancora non c'è. Se queste cose cambieranno saremo qui a registrarle".

L'ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport poi ha commentato le polemiche sollevate dalle parole di Mourinho dopo il pareggio contro il Sassuolo. Le sue parole: "Vince Mourinho sempre. Resta comunque il personaggio. Non avessimo lui, che viene sempre messo sotto la lente d'ingrandimento per il suo carisma... Quello che dice lui arricchisce il dibattito, sempre. A me comunque non piace, ma da giornalista è un altro discorso. Allegri è così com'è, è meno personaggio di Mourinho, ma si è creato comunque una storia in cui noi ci ficchiamo per parlarne. I riflettori con lui sono lì automaticamente, Mourinho sposta i riflettori".