De Paola: “Con i recuperi di Di Maria e Chiesa proverei un 3-4-1-2”

Ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola, ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport, ha commentato il successo bianconero. Le sue parole: "Io sono sempre molto pratico, ancora non sono convinto da Allegri ma bisogna guardare i fatti e i numeri. La Juventus è la miglior difesa del campionato ed è a quattro punti dal secondo posto. Non credo che possa competere per lo Scudetto, ma miracoli del genere possono avvenire. Ha fatto una bruttissima figura in Europa, ma in campionato si è rimessa in corsa.