De Paola: “La Juve ha ritrovato l’umiltà ma c’è qualcosa da rivedere”

Ieri sera la Juventus è tornata finalmente alla vittoria. I bianconeri hanno battuto il Bologna per 3-0 con i gol di Kostic , Vlahovic e Milik . Con questo successo la squadra di Max Allegri si è portata a quota 13 punti in classifica , scavalcando l'Inter , battuta a San Siro dalla Roma. Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex direttore di Tuttosport e Corriere dello Sport Paolo De Paola ha commentato questo turno di Serie A.

L'analisi della prova dei bianconeri: " La Juventus ha ritrovato lo spirito dei centrocampisti . Ho sempre parlato di una Juve spocchiosa e presuntuosa che si era adagiata sul passato. Ieri si è vista nuovamente una Juve umile , che ha sempre cercato di fare male all’avversario. Ci sono però delle cose da rivedere . La Juventus ha sempre cercato di essere pericolosa ma in alcuni tratti della partita abbiamo visto il Bologna, che è tra le peggiori squadre del campionato, gestire il possesso palla con la Juve che continua a non aggredire gli avversari ".

Sull'ex bianconero Dybala: "Io non riesco a seguire giocatori che vivono sul riscatto e sulla vendetta, aspetto la fine del campionato per giudicare Dybala. Al momento non penso che vada rimpianto in casa Juventus, andrà valutato da qui a fine stagione. Aspettiamolo sul lungo periodo, lo scetticismo della Juve era legato alla continuità dell’argentino e per ora è troppo presto".