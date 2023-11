Denis: “La Juventus è la solita con un unica novità. Inter impressionante”

Ospite a Sportitalia durante la trasmissione LeoTalk in collaborazione con LeoVegas.News, German Denis ha confrontato la Juventus e l'Inter. Per l'ex attaccante la Juventus delle ultime uscite avrebbe mostrato una novità rispetto al passato: "La Juventus vista a Firenze è stata la solita, ma continua a vincere. L'unica novità mi è sembrato un maggiore utilizzo degli inserimenti delle mezzali, con l'attaccante che usciva più fuori per lasciare spazio agli inserimenti".