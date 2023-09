Denis: “Juventus con qualche difficoltà e senza un idea di gioco precisa”

German Denis ha commentato le prestazioni della Juve dopo le prime partite di Serie A: l'ex calciatore non sarebbe convinto del gioco espresso

Intervenuto nel corso della trasmissione LeoTalk in onda su Sportitalia, German Denis ha parlato della Juventus . L'ex calciatore si è dichiarato poco impressionato del gioco espresso dalla squadra bianconera in queste prime uscite stagionali.

Ecco le sue parole: "Vedo la Juventus con qualche difficoltà, a livello di gioco non la sto vedendo solida, con una idea di gioco precisa. Giocano molto individualmente, non ho visto una Juve-squadra. Vediamo più avanti. Bisogna stare sempre attenti con la Juventus , se si sveglia e inizia a fare il suo gioco poi può fare bene perché ha calciatori importanti".

Infine, sulla coppia d'attacco della Juventus, Denis ha detto: "Chiesa è un calciatore molto concreto, molto generoso, abile nel dribbling. Mi auguro, invece, che Vlahovic possa tranquillizzarsi, alcune volte sembra voler strafare. Alcune volte è controproducente, non è il Vlahovic visto a Firenze. Lui vuole arrivare lì, ma deve avere pazienza. Rigore sbagliato? Conta tanto, a livello di testa. Magari dev'essere bravo a capire che non era quello il momento per tirarlo".