Demuru: “Il Cagliari affronterà la Juventus puntando al massimo”

Intervenuto a tuttocagliari.net', Sergio Demuru ha parlato della prossima sfida del Cagliari alla Juventus. Ecco le sue parole: "Ranieri ha instillato nella sua squadra una mentalità vincente, che non si arrende mai, anche di fronte a sfide apparentemente insormontabili. Ora, la Juventus, che arriverà in anticipo alla 'Unipol Domus' venerdì 19, è meno intimidatoria. Ranieri affronterà una Juventus che quest'anno ha faticato più che mai. Senza arroganza, ma con la consapevolezza che il Cagliari ha raggiunto un punto cruciale della stagione in una condizione quasi ottimale. E non scende a compromessi, puntando sempre ad assicurarsi il massimo dei punti contro chiunque. Le recenti prestazioni lo hanno reso abbondantemente chiaro".