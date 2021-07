Demiral: rientro a Torino e futuro da scrivere

Il calciatore dovrà decidere cosa fare

redazionejuvenews

Ieri è iniziato ufficialmente l'Allegri bis alla Juventus, con il tecnico toscano che oggi ha ritrovato una parte della rosa sui campi della Continassa, dove il gruppo a ranghi ridotti ha iniziato ad allenarsi. Dopo la giornata di visite mediche di ieri, oggi i calciatori bianconeri sono scesi in campo al mattino per la prima seduta della giornata, alla quale ne seguirà una seconda nel pomeriggio. La preparazione si svolgerà così per tutto il tempo, con le prossime settimane che vedranno mano mano ritornare i calciatore impegnati con le varie nazionali nell'Europeo e nella Copa America.

I primi ad arrivare la prossima settimana dovrebbero essere il portiere polacco Wojciech Szczesny e il difensore turco Merih Demiral, nei confronti del quale la Juventus deve capire come muoversi. Il difensore inizierà a lavorare per la prima volta con Massimiliano Allegri, che durante il ritiro dovrà capire quali saranno le impressioni sul giocatore. Demiral è infatti corteggiato da molti club, europei e italiani, e il suo futuro sembra in bilico: dalle parti di Torino infatti, con un'offerta da non meno di 35 milioni, il giocatore potrebbe essere venduto anche in nome del bilancio societario. In Italia l'Atalanta è forte sul giocatore, che in Europa piace all'Everton e al Tottenham dove Fabio Paratici si è appena insediato, e che potrebbe pescare a Torino per migliorare la rosa della squadra inglese.

Demiral dal canto suo vuole riscattare un Europeo in cui la Nazionale turca non ha rispettato le aspettative, e in cui anche lui è sembrato alquanto sottotono: l'ultima stagione con la maglia bianconera ha mostrato come Demiral sia un grande difensore, ancora un po' acerbo, con ampi margini di miglioramento. Proprio per questo dalle parti della Continassa non è una priorità liberarsi del giocatore, che con Chiellini, Bonucci e De Ligt potrebbe continuare a crescere per diventare uno dei migliori al mondo nel suo ruolo.