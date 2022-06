Demiral: il futuro è un rebus

Il giocatore ha terminato la sua stagione in prestito all'Atalanta e dovrebbe tornare a Torino, in quanto il club bergamasco non sarebbe convinto di riscattarlo

redazionejuvenews

La Juventus ha terminato la sua stagione senza vincere alcun trofeo dopo 10 anni, arrivando quarta il classifica, ed assicurandosi la qualificazione alla prossima ChampionsLeague. Traguardo minimo, quello raggiunto dai bianconeri, che non sono mai stati in lotta per lo Scudetto, e che hanno perso contro l'inter le due finali disputate, quella di Supercoppa Italiana e quella di Coppa Italia, non senza alcune polemiche per la direzione dei direttori di gara. Un'annata storta, che dalle parti di Torino non sono intenzionate e ripetere, e per questo stanno lavorando alla squadra del prossimo anno, per migliorarla e renderla più competitiva.

Molti infatti gli innesti che la Juventus dovrà fare: viste le loro partenze dovranno essere trovati i sostituti di Morata, Dybala e Bernardeschi, oltre ai centrocampisti per alzare il livello di qualità in mezzo al campo, e ai terzini e centrali difensivi. Per quest'ultimo ruolo, una soluzione la Juventus potrebbe averla in casa, e l'ultima parola spetterà a Massimiliano Allegri, che valuterà se tenere o meno il giocatore. Stiamo parlando di Merih Demiral, in prestito all'Atalanta nell'ultima stagione, e protagonista assoluto dei match degli orobici.

Dopo un anno di grandi prestazioni però, l'Atlanta non sarebbe sicura del riscatto del difensore: la cifra pattuita con la Juventus di 22 milioni di euro non è una cifra che la società potrà spendere, visto anche l'ottavo posto in classifica, con il quale la Dea ha mancato la qualificazione alle prossime Coppe Europee. La squadra di Gasperini dovrà decidere entro 15 giorni se riscattare il giocatore o meno, altrimenti il difensore turco tornerà a Torino dove si deciderà il suo futuro. Con l'addio di Chiellini infatti, in rosa per adesso la Juventus conta Bonucci, De Ligt e Rugani come difensori centrali, con il jolly Danilo. Per questo motivo Demiral potrebbe rimare a Torino qualora non venisse riscattato, per rigiuocarsi le sue chance in maglia bianconera.