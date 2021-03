Dembélé: la Juve ha nel mirino l’attaccante del Barcellona

L'attaccante francese è sempre più nelle intenzioni della Juventus, ma il Barcellona vuole il rinnovo

redazionejuvenews

La rosa della Juventus è in continua rivoluzione, soprattutto dopo la stagione deludente che sta per terminare e che vede i bianconeri fuori dalla Champions League e dalla corsa Scudetto, dopo la sconfitta contro il Benevento di una settimana fa. Tra i nomi “sempreverdi” c'è quello di Ousmane Dembélé, l'attaccante del Barcellona è sempre stato nei piani della dirigenza juventina, che potrebbe tentare il colpo nel prossimo mercato estivo. A riportare le novità è il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo che ha confermato che la Juve segue da tempo le performances dell'esterno francese classe '97. A convincere Paratici e company è stato il match giocatosi all'Allianz Stadium ai gironi di Champions League. Tuttavia per il Barcellona la priorità è quella del rinnovo.

La Juventus è sempre sulle tracce di un attaccante. Tra i nomi più gettonati c'è sempre quello di Ousmane Dembélé, in gol nel 2-0 del Barcellona alla squadra di Andrea Pirlo nell'occasione dell'andata di Champions giocata a Torino. Nonostante la presenza di Cristiano Ronaldo, scrive il quotidiano catalano, i bianconeri starebbero pensando seriamente al 23enne campione del mondo per “riconquistare l'egemonia in Serie A e ambire alla Champions dopo i ko contro Ajax, Lione e Porto”. Infatti non bisogna dare niente per scontato, nemmeno la permanenza del capitano portoghese, dove le voci di mercato vogliono CR7 sempre più lontano da Torino.

Tuttavia il Barcellona non ha intenzione di togliersi l'attaccante francese. Infatti il per il Barça l'obiettivo principale è il rinnovo contrattuale di Dembélé che rappresenta una vera e propria priorità per gli spagnoli. Il francese sembra aver preso una pausa da una lunga serie di infortuni fisici che è tornato in squadra a disposizione dell'allenatore Koeman. Infatti l'ultima partita saltata risale ormai allo scorso 22 dicembre contro il Valladolid. I blaugrana sono ottimisti sul prolungamento del contratto in scadenza nel 2022, ma la Juve è sempre alla porta.