Del Piero: “Ritorno alla Juve? Presto per dirlo, il legame è profondo”

L'ex capitano ha spiegato: "Ci sono delle indagini in corso. Non per l'affare Ronaldo, ma per delle cose che sono successe durante il Covid. Ma sono cose che leggo sui giornali, che non so. Adesso ci sono state le dimissioni del CdA, un vero shock. Agnelli si è dimesso da presidente, la proprietà resta la stessa. Retrocessione? No, questa cosa non riguarda la squadra, riguarda le persone, i dirigenti".