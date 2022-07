De Ligt: “Orgoglioso di far parte di uno dei club più grandi d’Europa”

Il difensore olandese, ceduto dalla Juve al Bayern Monaco, è stato presentato in conferenza stampa. Queste sono state le sue prime parole.

redazionejuvenews

Ieri è stato il giorno dell'avvicendamento tra Gleison Bremer, nuovo colpo del mercato bianconero, e Matthijs De Ligt, che dopo tre anni alla Juventus si è trasferito al Bayern Monaco. Il difensore olandese è stato presentato in conferenza stampa e ha spiegato i motivi della sua scelta: "Non è stato difficile convincermi a venire al Bayern. È un grande club con grandi tifosi. Ma è stato comunque molto interessante ascoltare i piani della società".

Una grande accoglienza: "Sono stato accolto molto bene e tutti sono stati gentili con me. Sono orgoglioso di far parte di questo club e di giocare in una delle più grandi squadre d’Europa. È un grande onore. Mi allenerò duramente per rendere al meglio che posso".

Il compito è difendere, ma anche segnare qualche rete: "Innanzitutto come difensore devo difendere, ma devo anche fare di più. Difendere in modo aggressivo, costruire il gioco e se sarà possibile segnare anche qualche gol".

Il club bavarese, che sta investendo sul mercato, vuole tornare a vincere la Champions League: "Il Bayern è uno dei più grandi club del mondo, vogliamo vincere più titoli possibili. È la normalità per un club come il Bayern. Ho visto la sconfitta in Champions League contro il Villarreal della scorsa stagione, è stata una sorpresa. Spero che questa stagione sarà migliore".

Nel 2019 c'era già stata la possibilità di arrivare a Monaco di Baviera, poi la scelta ricadde sulla Juventus: "Il 2019 è stato un po’ caotico, mi volevano tante squadre. Probabilmente non era il momento adatto per venire al Bayern. Adesso sono qui e sono convinto che sia la scelta giusta".

La tradizione degli olandesi al Bayern: "Ho parlato con Arjen Robben qualche anno fa, me ne ha parlato solo bene. So che ogni olandese che è stato al Bayern, come Mark van Bommel e Louis van Gaal, ha amato questo club".