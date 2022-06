Juve, il piano per il rinnovo di De Ligt contro le sirene inglesi

Matthijs De Ligt è stato uno dei grandi protagonisti dell'ultima stagione della Juventus . La squadra bianconera ha avuto un'annata complicata, chiusa senza trofei, con l'unica consolazione del quarto posto, valevole per la qualificazione in Champions League. Il difensore olandese è cresciuto molto rispetto alle stagioni precedenti ed è diventato un vero e proprio leader della retroguardi a. In diverse partite infatti sono mancati Bonucci e Chiellini , vittime di diversi problemi fisici, e lui ha dovuto prendersi delle responsabilità nuove e non ne ha risentito, guidando la difesa con grande autorità .

Una stagione del genere ovviamente ha attirato l'interesse di tanti grandi club europei. E in particolar modo dalla Premier League cominciano ad arrivare sirene che tentano il ragazzo. Su tutte il Chelsea e il Liverpool . I Blues hanno perso Rudiger e Christensen a parametro zero e sono alla ricerca di un nome importante per la propria retroguardia. I Reds invece sognano di formare la coppia da sogno con il connazionale Van Dijk .

Il suo contratto scadrà nel 2024 e la Juve vorrebbe trovare l'intesa per il rinnovo. A inizio giugno queste erano state le sue parole: "Al momento sono in corso le trattativee quando sarà il momento deciderò se prolungare o se voglio guardare oltre. Guardo sempre a ciò che è meglio per me in termini di progetto sportivo. Due quarti posti consecutivi non bastano, dovremo fare passi in avanti in questa direzione. La Juventus è un club che vuole e deve sempre diventare campione". La dirigenza bianconera ha un piano e sta preparando un nuovo incontro con l'entourage dell'olandese per trovare un accordo. La società si augura che questo possa essere il summit decisivo. Uno degli aspetti nodali è l'abbassamento della clausola. I bianconeri proporranno un prolungamento fino al 2026 a 8 milioni di euro a stagione, stesso ingaggio di Pogba. Una soluzione che darebbe vantaggi fiscali e darebbe maggiore potere alla Juve sul fronte di un'eventuale cessione futura.