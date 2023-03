De Laurentiis: “Superlega? Dissi ad Agnelli che ero contrario”

Il presidente del Napoli, nel corso di una lunga intervista rilasciata ai microfoni di Radio 24, ha parlato dei problemi del sistema calcio

redazionejuvenews

Aurelio De Laurentiis ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Radio 24, in cui ha toccato diversi temi. Il presidente del Napoli ha criticato il sistema calcio: "Giochiamo troppo, roviniamo troppo i nostri giocatori e li sottoponiamo a rischi particolari, che poi, in caso di infortuni gravi, possono trasformarsi in minusvalenze pesanti. Non si fa mai luce sulla logica dell'economia: a me sta benissimo il merito e lo spirito della sportività, perché è quello che accomuna la passione per lo sport. Però poi dopo bisogna combinare i fattori della produzione con ciò che chiede un mercato che è sempre più esigente. Questo sistema non funziona ed è morto".

La riflessione sui tornei internazionali: "Se l'NBA e il Football Americano realizzano 10 miliardi di incasso all'anno, ci sarà una ragione. In Europa invece non ci riusciamo perché siamo ancora alla Champions, all'Europa League e alla Conference League. Ma chi vuole farla la Conference League? E vale anche per l'Europa League. Nessuno se ne vuole rendere conto".

De Laurentiis si è espresso anche sulla Superlega, che vede in prima linea la Juventus. Le sue parole: "Assolutamente no. Io ad Agnelli dissi: "Giammai...". Lui voleva farla per una élite. Oggi è sbagliato continuare a fare le competizioni europee, è sbagliato che la UEFA incassi 800 milioni che non si sa che fine fanno. Facciamo un campionato europeo e mettiamo 10 miliardi sul tavolo dove le prime sei di un campionato importante o la prima di un campionato minore deve giocare contro tutti, partite secche. Ma questi signori non sanno che sulle piattaforme il tifoso virtuale vuole vedere un calcio interessante?", si è interrogato il patron azzurro.