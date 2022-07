De Laurentiis Jr: “Dybala? Le vie del Signore sono infinite…”

Arrivato nel ritiro di Dimaro, il figlio del presidente del Napoli ha risposto così ai tifosi che gli chiedevano dell'arrivo dell'argentino.

redazionejuvenews

Il futuro di Paulo Dybala è ancora tutto da scrivere. L'argentino, che ha lasciato la Juventus a parametro zero dopo la decisione della società di non puntare su di lui e di non rinnovargli il contratto, a oggi è ancora senza squadra. L'ex numero 10 bianconero sembrava destinato a vestire la maglia dell'Inter, viste le dichiarazioni di Beppe Marotta, Amministratore Delegato nerazzurro, che più di una volta aveva detto di essere interessato al giocatore, che lui aveva portato alla Juventus quando ne era dirigente. Poi però per i nerazzurri si è concretizzato il ritorno di Romelu Lukaku e improvvisamente l'affare Dybala è finito in standby, rimettendo tutto in discussione.

Nelle ultime ore si sono fatte insistenti le voci di un interessamento del Napoli per la Joya. Un'eventualità di mercato che ieri il direttore sportivo dei partenopei Cristiano Giuntoli, in conferenza stampa dal ritiro di Dimaro, ha voluto smentire: "Non abbiamo mai parlato con lui, per il Napoli è totalmente fuori portata. Sta parlando con altre squadre". Eppure questa potrebbe essere stata una bugia di mercato, per sviare l'attenzione da una possibile trattativa. Oggi infatti Edoardo De Laurentiis, figlio del presidente del Napoli, è arrivato a Dimaro e si è fermato con un gruppo tifosi presenti per firmare qualche autografo. Alla domanda di un bambino, che gli chiedeva se fosse possibile un arrivo di Dybala, De Laurentiis si è lasciato sfuggire delle parole che hanno infiammato i tifosi: "Chi lo sa... Le vie del Signore sono infinite".

Insomma, il Napoli potrebbe tornare prepotentemente in corsa per aggiudicarsi il talento di Dybala. Ma per l'ex attaccante bianconero rimane vivo l'interesse dell'Inter, che è sempre da tenere in considerazione, così come quello della Roma. In caso di cessione di Nicolò Zanioloalla Juventus, Per José Mourinho l'argentino sarebbe la prima scelta come rinforzo in attacco.