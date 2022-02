Juve, senti Del Piero: “Vorrei vedere sempre il tridente”

La leggenda bianconera è intervenuta a Sky Sport per parlare del momento della sua Juventus. Per lui Allegri dovrebbe puntare sul tridente.

La Juventus ha fatto due su due al ritorno dalla pausa. Prima la vittoria con il Verona in campionato, poi la quella contro il Sassuolo nei quarti di Coppa Italia. In entrambe le partite è stato grande protagonista Dusan Vlahovic . Il centravanti bianconero ha cambiato il volto della squadra e anche il rendimento di alcuni compagni, che sembrano rivitalizzati dal suo arrivo. Tutti girano meglio e questo anche grazie al cambio di assetto, con questo 4-3-3 in cui molti interpreti si stanno esaltando. Col Verona erano partiti dall'inizio Vlahovic , Dybala e Morata , con ottimi risultati. Ieri con i neroverdi lo spagnolo è subentrato nel secondo tempo per ricomporre il trio. E alla fine la gara è stata sbloccata dall'autogol procurato dal serbo, dopo una grande azione.

Del Piero ha poi proseguito: "Morata ha le caratteristiche giuste per sacrificarsi. Con il tempo le cose cambiano e in ottica futura secondo me questa soluzione ci può stare. La difesa ora è solida, mentre il centrocampo ha cambiato atteggiamento. Se Max Allegri ha la possibilità di mettere in campo tutti e tre gli attaccanti in campo, deve farlo". E se al tecnico poteva sembrare una soluzione rischiosa, i fatti stanno dimostrando che è un modulo vincente. E ora arriva anche l'approvazione di un grande attaccante come Alex, che di formazioni vincenti se ne intende. Insomma se tutti, all'arrivo del serbo, pensavano a una coppia formata da Vlahovic e Dybala, quello che si prospetta è una Juve a tre stelle davanti, come un grande ristorante di lusso. Per riprendersi le prime posizioni del campionato e per vincere la Coppa Italia e, perché no, sognare l'agognata Champions League, a partire dai prossimi ottavi del 22 febbraio.