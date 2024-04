Del Piero, siparietto in tv: la richiesta di Terzic

La Juventus è attesa sabato pomeriggio dalla sfida contro il Torino valevole per la trentaduesima giornata del campionato italiano di Serie A. I bianconeri cercheranno la vittoria per dar seguito a quella ottenuta contro la Fiorentina, e per cercare di consolidare il loro terzo posto, valevole per la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo minimo stagionale della Vecchia Signora. A proposito della competizione europea, ieri sera sono andate in scena le ultime due gare di andata dei quarti di finale della Coppa dalle grandi orecchie: al termine della partita persa dal Borussia Dortmund contro l'Atletico Madrid, l'ex capitano della Juventus AlessandroDelPiero è stato protagonista di un'intervista post partita al tecnico dei gialloneri Terzic, che al termine della stessa ha sorpreso anche l'ex numero 10. Il tecnico dei tedeschi ha chiesto infatti un selfie a Del Piero, parlandogli di come fosse uno dei suoi idoli calcistici da piccolo.