Del Piero: “Scrivere il nome dell’Italia nell’ultima casella libera è stata una goduria”

L'ex Capitano della Juve ha commentato la finale dagli Stati Uniti

Ma l'entusiasmo per questa eroica impresa è stato manifestato, come giusto che sia, anche dagli artefici che hanno reso questo sogno, realtà. Il piu scatenato è il difensore della Juve Leonardo Bonucci, il quale nella giornata di ieri ha pubblicato una foto ironica che lo ritraeva a mangiare un piatto di spaghetti insieme a Chiellini, lasciandosi andare poi all'ironico commento: "Noi continuiamo a mangiare pastasciutta... e voi?". Restando sempre in casa Juve, c'è chi l'ha vissuta allo stesso modo se non con maggiore entusiasmo. Stiamo parlando di Alessandro Del Piero che, come abbiamo potuto vedere attraverso un video che è diventato virale in poco tempo, si è letteralmente scatenato ed è esploso in un pianto di gioia nell'attimo successivo alla parata di Donnarumma.