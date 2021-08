Del Piero posta una foto con Allegri e i tifosi juventini impazziscono sui social

L'ex Capitano bianconero ha postato una foto con Allegri

Dopo aver vissuto un estate ricca di gioie ed emozioni che ci sono state regalate dagli Azzurri ad Euro 202, ora tutti gli appassionati di calcio si preparano per la nuova stagione che sta per cominciare. Tantissime sono state le novità e le variazioni che sono avvenute in tutte le squadre della nostra Serie A, a partire dall'Inter che, ha perso prima il suo condottiero Antonio Conte, poi ha visto andarsene i due big che l'hanno portata a conquistare il campionato italiano 2020/2021, Hakimi e Romelu Lukaku. In casa Juve invece a tener banco è stato il ritorno sotto la Mole di Max Allegri, amatissimo e acclamatissimo dai sostenitori bianconeri, gli stessi che ben 8 anni fa fischiavano il suo arrivo e contestavano la dirigenza per le decisioni prese, ma che dopo 5 anni hanno dovuto ricredersi e chiedere scusa.