Del Piero posta col ‘Professore’ de La Casa di Carta: “Qual è il mio nome in codice?”

L'ex capitano della Juve ha postato una foto suggestiva

Quello che sta per cominciare sarà un week end intenso, soprattutto in ottica Nazionale, con gli Azzurri di Roberto Mancini che dovranno riscattare il passo falso arrivato nella sfida di ieri contro la Bulgaria, terminata con il punteggio di 1-1. Ai Campioni d'Europa infatti non è bastata l'ennesima prodezza di Federico Chiesa, pareggiata poi dalla rete di Iliev a pochi minuti dall'intervallo. Ora bisognerà affrontare rispettivamente Svizzera e Lituania prima di ripartire con il campionato ed entrare cosi nel vivo della stagione.

Ma non sarà un fine settimana bollente solo per quel che riguarda tutti gli appassionati di calcio, perche ci sono delle novità importanti anche per quello che comprende il mondo dello spettacolo e del cinema in particolare. Oggi è infatti uscita la quinta stagione della celebre serie Netflix de La Casa di Carta che, ha gia ottenuto milioni di ascolti sin dalle prime ore della giornata di oggi.