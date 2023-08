Ancora un Del Piero nel calcio: il nipote di Alex nella Primavera del Trento

Alessandro Del Piero , ex numero 10 e capitano della Juventus, è attualmente a Los Angeles; dove conduce l'Academy della Juventus nella città americana. L'ex giocatore è rimasto nel cuore dei tifosi bianconeri; che continuano a sperare nel suo ritorno in società , con un ruolo che possa consentirgli di trasmettere ai giocatori il sentimento della vera appartenenza alla squadra.

Se per il ritorno di Pinturicchio a Torino è, magari, solo questione di tempo; il calcio italiano non dovrà aspettare molto per vedere un altro Del Piero calcare i campi da calcio. Il nipote dell'ex bianconero, Lorenzo, è stato scelto per far parte della Primavera del Trento.