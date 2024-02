Del Piero: “L’esultanza di Yildiz alla Juventus? Ammiro il suo coraggio”

Intervistato da Sky Sport, Alessandro Del Piero ha parlato di Kenan Yildiz, giovane attaccante in forza alla Juventus. Il talento turco si è particolarmente messo in mostra nell'ultimo periodo a suon di prestazioni in prima squadra ma non solo. Sin da bambino, Yildiz emulerebbe l'esultanza marchio di fabbrica di Del Piero in occasione dei gol segnati.