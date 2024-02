Del Piero: “La Juventus non mollerà di lottare per lo scudetto”

Alessandro Del Piero ha parlato delle ambizioni scudetto della Juventus: per l'ex calciatore, i bianconeri non avrebbero smesso di crederci

Ai margini di un evento sponsorizzato da Nike, Alessandro Del Piero ha parlato della lotta scudetto alla luce della vittoria dell'Inter sulla Juventus. Ecco le sue parole: "L'Inter nei 90' ha dimostrato di meritare il vantaggio che ha in questo momento. Sia per come è stata in campo sia per le occasioni che è riuscita a creare nelle partita, la vittoria è stata meritata. È sicuramente una squadra che si sta esprimendo a un livello altissimo, pensiamo alla finale di Champions dello scorso anno contro il City. È una squadra che è stata costruita con grandi giocatori, con grandi personalità, è ovvio che sia favorita per la vittoria finale dello Scudetto".