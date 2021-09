Del Piero: “La Juve ha subito tre rimonte, prima non succedeva, è un momento di assestamento”

L'ex calciatore ha parlato

La Juventus ha pareggiato ieri sera contro il Milan per 1-1, nella sfida dell'Allianz Stadium che ha visto i bianconeri subire l'ennesima rimonta stagionale. Due punti in classifica e penultimo posto per la squadra di Allegri, che ora dovrà correre più di quanto già non doveva fare per recuperare il distacco dalle prime in classifica. L'ex capitano della Juventus Alessandro Del Piero, ha parlato intervistato dai microfoni di Sky Calcio Club dei bianconeri: "Arriviamo da una Juve dove c’erano dei campioni straordinari in mezzo al campo, ora c’è un momento di riassestamento. La Juve ha subito tre rimonte: Udinese, Napoli e ieri sera. È una cosa che prima non succedeva. La Juve ha giocato in controllo, manca l’ultima mezz’ora dove può capitare l’episodio. Credo che Allegri voglia costruire in campionato una squadra che difenda quando c’è da difendere, se riesce a dare quella stabilità e disponibilità davanti poi ci sono giocatori che possono fare danni".