Del Piero sprona la Juve: “Sapranno reagire”

L'ex capitano e numero 10 della Juventus ha parlato dei bianconeri e della partita in Supercoppa nel corso della presentazione delle figurine Panini

redazionejuvenews

L'ex capitano e bandiera della Juventus AlessandroDelPiero, ha parlato nel corso della presentazione della nuova collezione 2021-2022 delle figurine Panini. L'ex numero 10 della Juventus ha analizzato il momento dei bianconeri, ponendo l'attenzione sulla partita di SupercoppaItaliana disputata dalla squadra di Massimiliano Allegri contro l'Inter a San Siro e persa all'ultimo minuto dei tempi supplementari grazie all'errore di Alex Sandro, che con una grave disattenzione ha mandato in porta l'attaccante dell'Inter Alexis Sanchez che non ha dovuto far altro che spingere in rete il pallone per regalare il trofeo alla sua squadra lacciando l'amaro in bocca nella compagine bianconera.

"Questa sconfitta lascia l’amaro in bocca e anche un po’ di negatività, ma i ragazzi sapranno reagire. La stagione della Juve è caratterizzata da tante difficoltà, ma proprio il modo in cui la squadra prova a superarle ci dà l’idea delle potenzialità. È un percorso complicato, però nei momenti di grande emergenza la Juve dà sempre qualcosa in più. E la situazione oggi è diversa da quella di uno o due mesi fa: adesso il quarto posto non è così lontano, la qualificazione agli ottavi di Champions è stata centrata e insomma le prospettive sono migliori".

"Mi dispiace moltissimo per l'infortunio di Chiesa, mancherà alla Juve e alla Nazionale. Ma ha la struttura fisica e l’età per recuperare in fretta e tornare in grande forma. La Juve poi deve migliorare ancora, anche se credo che fin dall’inizio della stagione credo fosse questa la strada che Allegri voleva seguire: registrare la fase difensiva e poi occuparsi di quella offensiva. A volte le cose funzionano, a volte meno. Le prime quattro squadre in campionato stanno andando forte e sono tutte in corsa. Sono felice di vedere quest’incertezza e questa lotta al vertice. Faccio i complimenti soprattutto a Simone Inzaghi e a Spalletti, che in estate sono entrati in un nuovo ambiente. E l’hanno fatto benissimo".