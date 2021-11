Del Piero in visita alla Juventus: il siparietto con Bonucci e Dybala

Visita da parte del numero 10 della Juventus ai bianconeri in albergo a Londra

La Juventus scenderà in campo questa sera contro il Chelsea , nella partita valevole per la quinta giornata della fase a gironi della Champions League . I bianconeri sono primi nel girone a punteggio pieno, con i Blues che inseguono a tre punti di distanza. Al netto della partita finale in programma a Torino contro il Malmo, vincendo questa sera, o conquistando anche un pareggio, i bianconeri metterebbero in cassaforte anche il passaggio del turno come prima del girone , che potrebbe portare ad un sorteggio più agevole per gli ottavi di finale. Una partita importante quindi per il proseguo della stagione, dopo la quale la Juventus si ritufferà nel campionato, dove ad attenderla sabato alle 18 ci sarà l'Atalanta.

Del Piero sarà questa sera allo Stamford Bridge in veste di telecronista, e allo stadio dei Blues sarà presente anche un altro ex bianconero, presentatosi anche lui ieri sera in albergo: l'ex dirigente, ora al Tottenham, Fabio Paratici, è infatti passato per l'albergo bianconero per salutare i suoi ex compagni di lavoro e amici. Il dirigente del Tottenham sarò ospite dei bianconeri questa sera allo stadio, dove vivrà e vedrà la partita con i membri della sua ex squadra, e forse troverà anche il tempo per confortarsi su tematiche di mercato che accomunano le due squadre.