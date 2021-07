Del Piero in Croazia con Modric: il video diventa virale

L'ex Capitano della Juve ha postato un video con Modric

Dopo aver vissuto un mese di emozioni indescrivibili, i tifosi italiani e tutti gli appasionati di calcio sperano di viverne altrettante in questa sessione di mercato, magari con qualche colpo sognato ed inseguito per mesi. In casa Juve uno di quelli che sembra essere in dirittura di arrivo e che indubbiamente farà esplodere di gioia i tifosi juventini è quello che porta al centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli. Il neo Campione d'Europa infatti sembra ad un passo dal vestire il bianconero e la sensazione è che nelle prossime ore venga annunciato ufficialmente il buon esito della trattativa.