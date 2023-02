Del Piero: “Ferguson mi voleva allo United. Mai pentito di rimanere alla Juve”

L'ex giocatore e capitano della Juventus ha parlato del suo passato e di un possibile trasferimento non andato in porto

La Juventus scenderà in campo questa sera contro il Nantes nel ritorno degli spareggi valevoli per l'accesso agli ottavi di finale di Europa League. La squadra bianconera partirà dall'1-1 maturato nella gara di andata, disputata a Torino, e questa sera dovrà cercare la vittoria per ottenere il passaggio del turno. Dopo l'uscita dalla Champions infatti, terminata con 5 sconfitte su 6 partite della fase a gironi, i bianconeri devono arrivare più avanti possibile in EuropaLeague, per cercare di sfruttare gli introiti che arriverebbero dalla coppa.