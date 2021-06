Del Piero: “Europeo? Difficile fare previsioni. L’Italia può arrivare alle semifinali”

Le parole dell'ex capitano bianconero

"Favorita? E' molto difficile fare previsioni per un Europeo che arriva dopo una stagione anomala e considerando che i giocatori hanno saltato la preparazione la scorsa estate e si sono riposati di meno. Dunque conterà molto l'aspetto atletico. In ogni caso, credo che nessuno abbia talento, qualità ed esperienza - messi insieme - della Francia. Italia ai quarti? Dipende come li ottieni, dalla prestazione e dagli avversari. Dobbiamo attenderci un buon girone in crescendo, poi nella fase a eliminazione può sempre succedere di tutto. Io dico che abbiamo il potenziale per le semifinali e anche Mancini non si è mai nascosto. Ma dobbiamo ricordarci anche da dove arriviamo: da cinque anni l'Italia non gioca un grande torneo.